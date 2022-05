Hilde Crevits (CD&V) volgt Wouter Beke op als Vlaams minister van Welzijn, Jo Brouns wordt minister van Werk

Wie is Jo Brouns?

Jo Brouns is geboren op 12 januari 1975 in Kinrooi, een gemeente in Limburg vlak bij de grens met Nederland. Sinds 2013 is hij er burgemeester, een functie die zijn vader Hubert eerder 16 jaar lang bekleedde.

Tegelijk was Jo Brouns kabinetsmedewerker van Jo Vandeurzen die tien jaar lang Vlaams minister van Welzijn was. Van 2006 tot 2019 was hij ook lid van de provincieraad van Limburg. Dat jaar raakte hij verkozen als Vlaams Parlementslid. Hij is getrouwd met Lieve Pellens, samen hebben ze drie kinderen.