CHECK - Ja, momenteel ligt evenveel ijs op de Noordpool als in 1989, trend is wel al decennialang dalend 

Het zijn dan ook die variërende verschillen die klimaatsceptici volgens Souverijns in hun voordeel gebruiken. Technisch gezien hebben ze gelijk wanneer ze stellen dat in mei van dit jaar evenveel Noordpoolijs als in dezelfde periode 33 jaar geleden was. De data liggen bij elkaar in de buurt."Maar door 1989 uit te kiezen, doen ze aan cherry picking", zegt Souverijns.

"1989 was namelijk een uitzonderlijk slecht jaar voor de aangroei van de ijsmassa. Dat zie je ook terug in de grafieken waarnaar critici zelf verwijzen." (zie figuur 3)

"Bovendien is een moment in mei zelden een goed referentiepunt omdat de ijsmassa dan net na het einde van de winter op haar grootst is. Het is wetenschappelijk zinvoller om de massa's in oktobermaanden met elkaar te vergelijken, omdat we dan kunnen zien op welk tempo het ijs gesmolten is. Door de opwarming van het klimaat zien we de ijsmassa steeds sneller krimpen in de zomermaanden."

Vergelijk hier het verschil in ijsmassa tussen de volledige maand oktober 2021 en oktober 1989. Hier zie je wel een verschil.