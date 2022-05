Van Groeningen en Vandermeersch klaar voor rode loper in Cannes: "Grote bekroning van ons werk"

Nu dingt hij, samen met Vandermeersch, mee naar de Gouden Palm, de hoofdprijs van het festival. Of de film ook echt een kans maakt om die te winnen, is voorlopig koffiedik kijken.



Van Groeningen heeft wel ervaring met prestigieuze filmevents. In 2014 is "The broken circle breakdown" genomineerd voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Het felbegeerde beeldje kan hij niet mee naar huis nemen. Maar de film wint in de aanloop naar de Oscars wel een reeks andere internationale prijzen, zoals de César voor beste niet-Engelstalige film.



En met zijn Amerikaanse project "Beautiful boy" (het verhaal van een vader die zijn zoon van zijn drugsverslaving probeert af te helpen, met Timothée Chalamet en Steve Carrell in de hoofdrollen) wint hij de prijs voor beste regie tijdens de Hollywood Film Awards. Op zaterdag 28 mei weten we of de Gouden Palm wel in de woonkamer van Van Groeningen en Vandermeersch terechtkomt. "De acht bergen" zal bij ons ten vroegste in het najaar in de zalen te zien zijn.