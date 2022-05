Duizenden komen op straat tegen president in Tunesië: "Het volk wil democratie"

In Tunis verzamelden duizenden boze Tunesiërs zich gisteren, velen droegen de Tunesische vlag, anderen zwaaiden met spandoeken waar onder meer "samen vechten we voor democratie "op te lezen stond. Nog anderen staken een brood in de lucht, om te protesteren tegen de hoge voedselprijzen. De betogers willen dat de president opstapt.



"De nieuwe grondwet is eenzijdig opgesteld door president Saied", zei een aanhanger van de beweging "Burgers tegen de Coup", de beweging is een van de organisatoren van het protest. Een functionaris van de islamitische Ennahda-beweging zei dat de protesten zouden doorgaan in de vorm van sit-ins, manifestaties en hongerstakingen.