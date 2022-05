Eerste circulaire kantoorcomplex van Vlaanderen staat in Westerlo: duurzaam gebouwd met herbruikbare materialen

Kamp C heeft voor de bouw van hun nieuwe kantoorcomplex gekozen om te werken met duurzame en herbruikbare materialen. Daarmee is ze het eerste circulaire kantoorcomplex van Vlaanderen. “We willen het gebruik van cement vermijden, omdat ze verantwoordelijk is voor 8 procent van de wereldwijde energie-uitstoot”, vertelt Anne Goidts aan Radio 2 in Antwerpen, projectmanager Kamp C. Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen en is 2.400 vierkante meter groot. Voor het project werkte ze samen met nog 7 andere organisaties.