Turkse president Erdogan speelt het hard: "We zullen Zweedse en Finse toetreding tot NAVO niet goedkeuren"

Het verzet van Erdogan heeft te maken met de aanwezigheid in Finland, en vooral in Zweden, van groepen en personen die door de Turkse regering als "terroristisch" worden beschouwd of die in hun ogen te nauw aanleunen bij terroristische organisaties. Het gaat dan niet alleen over de Koerdische afscheidingsbeweging PKK (die ook door de EU als terroristisch wordt beschouwd), maar ook over aanhangers van de Gülen-beweging. Die laatste beweging (met aanhangers van de islamistische denker Fethullah Gülen) wordt beschuldigd van het beramen van de mislukte staatsgreep in 2016.

Vooral Zweden biedt volgens Erdogan veel te lankmoedig onderdak aan mensen die tot die groepen zouden behoren. Erdogan had het vanavond over Zweden als een "broedkamer" of "kweekvijver" voor terroristische organisaties. "Hoe kunnen we hen vertrouwen?" Het zit de Turkse president ook dwars dat Zweden sinds 2019 geen wapens meer wil leveren aan Turkije, als reactie op de Turkse operatie tegen de Koerden in het noorden van Syrië.