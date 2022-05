Eurosongoverwinning betekent veel voor Oekraïense Iryna uit Huizingen: "De volgende stap is de overwinning in de oorlog"

Kan je zo'n overwinning vieren, terwijl in je thuisland de oorlog woedt? Betekent dit echt iets voor de Oekraïners? "Het gaat over de overwinning. Het doet deugd maar het gaat niet over feesten", zegt Iryna. "Het is een klein stapje. De volgende stap is de overwinning in de oorlog. Het Songfestival was belangrijk om ons te tonen. Het liedje was al geschreven voor het begin van de oorlog maar heeft een extra betekenis gekregen door de huidige gebeurtenissen in Oekraïne. Het is een ode aan alle moeders, maar nu nog maar aan de moeders die hun kinderen naar de oorlog zien vertrekken."