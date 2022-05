Expert die Ventilusproject uit slop moet halen: "Voor robuust stroomnet zijn alleen bovengrondse lijnen mogelijk"

Een bovengrondse hoogspanningsleiding is de enige toekomstgerichte oplossing voor het Ventilusproject. Dat zegt de intendant die door Vlaams minister van Energie Demir is aangesteld om het moeilijke dossier los te trekken over de geplande nieuwe hoogspanningslijnen in West-Vlaanderen. "In sommige opdrachten kan je tot een vergelijk komen. Maar in dit dossier is het wit of zwart."