Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) stelt in Denderleeuw expertenploeg voor die leegstand moet aanpakken

De ploeg experten werd vandaag officieel voorgesteld maar is al een tijdje aan de slag. Ook Denderleeuw hebben ze al bezocht om de gemeente te helpen met een heel concreet leegstandsdossier. In de stationsbuurt kocht de gemeente een handelspand aan dat al 15 jaar leegstaat. Het gemeentebestuur beschouwt het leegstaande gebouw als een verloederde plek en wil er komaf mee maken.

"Een onmiddellijke bestemming voor het gebouw hadden wij niet", zegt schepen Jan De Nul (CD&V). "Vandaar dat het wel handig was dat de profploeg ons kwam helpen. In die ploeg zitten experten van ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling, mensen die zicht hebben op het netwerk van investeerders. Zij maken een doorlichting van het pand en zijn strategische ligging, in de hoop dat zij ons kunnen adviseren over een mogelijke nieuwe invulling. In het ideale scenario raken investeerders geïnteresseerd om met dit pand iets te gaan doen. Deze namiddag hebben we een workshop met de profploeg waarbij zij ons hun eerste bevindingen zullen voorstellen."