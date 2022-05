België boven met 4 premières en 3 kanshebbers op een Gouden Palm: dit moet je weten over het Filmfestival van Cannes

Zien en gezien worden op de rode loper: ook daar draait het om in Cannes. Na twee jaar is de uitgebreide sterrenparade helemaal terug van weggeweest. Deze week zullen alle ogen gericht zijn op Tom Cruise (59). Hij komt in Cannes "Top Gun": Maverick" voorstellen, het langverwachte vervolg op de iconische filmklassieker "Top Gun" uit 1986.

"Het zou me niet verbazen als Cruise een spectaculaire entree maakt in Cannes. Eerder werd hij al met een helikopter op een vliegdekschip gedropt. Dus wie weet doet hij nu wel iets met een parachute of een brommer", zegt Lieven Van Gils daarover. "Tom Cruise is in elk geval alomtegenwoordig in het straatbeeld in Cannes."