Isabelle uit Gent kon foto's maken van zogende vossenwelpjes: "Uren gewacht op dit beeld"

Fotografe Isabelle Onselaere uit Drongen is een creatieve geest: naast haar job als juweelontwerpster vertoeft ze graag in de natuur om vogels en andere dieren te fotograferen. Vaak is dat in het Gentse, want daar volgt ze ook al een hele tijd een familie vossen. Voorlopig heeft ze nog geen geluk om die vast te leggen met haar camera. Maar dat belet de fotografe niet om op zoek te gaan naar andere vossen. Dus trok ze naar Nederland en kon in een natuurgebied in de buurt van Amsterdam een vos fotograferen die net haar jongen aan het voederen was.