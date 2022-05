Gevaarlijk kruispunt in Brussegem krijgt eindelijk verkeerslichten: "Lang genoeg om gevraagd"

Op het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg met de Linthoutstraat gebeurden in het verleden al geregeld ongevallen, ook zware verkeersongevallen. “Sinds jaar en dag weten we dat dit hier een erg gevaarlijk kruispunt is, vooral voor de mensen die van Meuzegem en Linthout komen en de steenweg willen oprijden of oversteken. Ze geraken tijdens de spits bijna niet tussen het verkeer. Daarom pleiten wij al jaren bij het Gewest om hieraan iets te doen”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Elpers (Lijst1785).