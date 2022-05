Zwijndrechts gezin dagvaardt 3M wegens PFOS in bloed: "Uitspraak kan richtinggevend zijn voor duizenden andere gezinnen"

Morgen start in Antwerpen een rechtszaak tegen 3M. Een gezin dat vlak bij de 3M-vestiging in Zwijndrecht woont, eist een schadevergoeding omwille van extreem hoge PFOS-waarden in het bloed. Ze willen ook een optie om later nog een compensatie te kunnen vragen als de financiële schade of gezondheidsproblemen groter blijken dan vandaag geweten is. De zaak moet de weg effenen voor rechtszaken van andere omwonenden, zegt de advocaat van het gezin in "De ochtend".