Grootschalig onderzoek naar wat tinnitus erger of minder erg maakt

In Vlaanderen lijden officieel 800.000 Vlamingen aan tinnitus. Daar komen elk jaar 61.000 nieuwe patiënten bij. Deze mensen krijgen te maken met oorsuizingen en horen een fluittoon, een pieptoon of het geluid van de zee, zonder dat daar een externe aanleiding voor is.

Tinnitus ontwikkelt zich door de blootstelling aan lawaai, maar volgens de onderzoekers spelen ook andere factoren een rol, zoals eetgedrag, drinkgedrag, roken, stressgevoeligheid, medicatiegebruik, chronische aandoeningen, virale infecties en de mate waarin iemand fysiek actief is. Ook een behandeling met chemo kan het veroorzaken.

"Aangezien er in de meeste gevallen geen behandeling is voor tinnitus die de aandoening volledig laat verwijnen, is het heel belangrijk om te weten te komen welke factoren de symptomen van tinnitus verergeren of net milderen", zegt professor Sarah Michiels.