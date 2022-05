Halve finales Koningin Elisabethwedstrijd van start, met Belgische celliste en gloednieuwe muziek van Belgische componist

Niet enkel in de finale, maar ook al in de halve finale krijgen de cellisten een gloednieuw werk voor de kiezen, het speciaal voor de wedstrijd gecomponeerde werk “Wie aus der Ferne” van de Belgische componist Daan Janssens. Het wordt voor de allereerste keer gespeeld in de namiddagsessie van maandag 16 mei, in aanwezigheid van koningin Mathilde.

Op Klara vertelde Daan Janssens over zijn compositie voor cello en piano, en hoe hij inspiratie kreeg van componisten Robert Schumann en Richard Wagner. Het is een werk “met een technische uitdaging”, maar het “peilt ook naar het samenspel met de pianist. Een cellist die enkel denkt aan zichzelf - de piano zal wel volgen, we komen op het eind wel samen uit - dat zal niet lukken”.