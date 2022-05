25 jaar geleden stierf Herman de Coninck op straat in Lissabon: waarom zijn gedichten geliefd en gelezen blijven

Zelf was Herman de Coninck ook een ambassadeur voor veel andere dichters uit binnen- en buitenland. Jo Govaerts was amper 15 toen ze in 1987 een eerste dichtbundel uitgaf: "Hanne Ton". Herman de Coninck noemde haar toen "de beste dichter van haar generatie". Ze leerde hem kennen toen ze via haar ouders zijn verzamelbundel "Onbegonnen werk" in handen kreeg. "Ik herkende iets. Ik schreef zelf al heel vroeg en ik besefte niet dat dit poëzie was. Aha, dat màg dus, dacht ik. Wat ik schrijf is poëzie."