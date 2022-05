Leuvens stadspersoneel krijgt wekelijks fruit recht van bij de boer

Elke week levert Kort'om Leuven, het distributieplatform voor korte keten-producten, 210 kg appelen en 160 kg peren op zeven locaties van de stad Leuven. "Om een gezonde en duurzame snack voor onze medewerkers te voorzien, boden we in het verleden al enkele malen fruit aan”, zegt schepen van Personeel Thomas Van Oppens (Groen). “Dat aanbod verankeren we nu. We bieden elke week twee stukken hard fruit per werknemer aan, dat kan je namelijk langer bewaren. Doorgaans zijn dat appelen en peren. Met dit initiatief willen we gezonde voeding op het werk promoten.”