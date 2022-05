1 op de 25 Oeigoeren opgesloten in Chinese gevangenissen: "De aanklachten zijn absurd"

1 op de 25 Oeigoeren in het zuidelijke gedeelte van de Chinese provincie Xinjiang zit in de cel op beschuldiging van terrorisme. Zo meldt het persagentschap AP dat een lijst met meer dan 10.000 namen van gearresteerde Oeigoeren in handen kreeg. Volgens experten en Oeigoeren buiten China is die lijst waarschijnlijk nog langer.