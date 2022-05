PS-voorzitter Paul Magnette blijft geloven in regering: "Wij zullen Vivaldi nooit doen vallen"

Volgens Magnette is het normaal dat de regeringspartijen het op dit moment niet goed doen in de peilingen. "We zitten te midden van een crisis op verschillende vlakken. Het is nog veel te vroeg om nu al conclusies te trekken. Nu moeten we tonen dat we goede beslissingen nemen en goede en sterke antwoorden hebben. Ik ben ervan overtuigd dat mensen in 2024 zullen inzien dat we moeilijke crisissen overwonnen hebben en dat hun vertrouwen alleen maar zal groeien."