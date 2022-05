Maldegem gaat deze zomer een strand- en sportzone aanleggen in het Sint-Annapark

De strand- en sportzone in Maldegem zal ongeveer een zesde kosten van wat het openluchtzwembad gekost zou hebben. Ter hoogte van de kinderopvang en de speelpleinwerking in het park komt er een strandzone, extra speeltuigen en een pump track, dat is een parcours voor BMX-fietsers. Schepen Peter Van Hecke (N-VA): "Onze sportdients gaat ook initiaties geven en leuke wedstrijden"

De nieuwe zomerattractie kost een pak minder dan het eerder geplande openluchtzwembad. Schepen Van Hecke: "We spreken nu over een kostprijs van 25.000 euro tegenover 140.000 euro voor een pop-upzwembad." De strand- en sportzone zal open gaan het eerste weekend van de zomervakantie en sluit eind september. Daardoor zullen ook de scholen in Maldegem er nog een maandje kunnen gaan sporten. De toegang is gratis.