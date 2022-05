Na 32 jaar verkoopt McDonald's alle 850 Russische restaurants door oorlog in Oekraïne

McDonald's is niet het eerste bedrijf dat vertrekt uit Rusland sinds de oorlog in Oekraïne, al heeft deze verkoop van McDonald's een grotere symbolische waarde. McDonald's was het eerste westerse bedrijf dat in 1990 een filiaal opende in Rusland, toen nog deel van de communistische Sovjet-Unie. Urenlang stonden duizenden mensen te wachten in Moskou op hun eerste McDonald's-hamburger. Sindsdien is McDonald's hét symbool van de Amerikaanse lifestyle en het kapitalisme. Na 32 jaar verdwijnt dat symbool dus definitief.