Mechelse politie vindt 100 flessen lachgas in bestelwagen

100 flessen lachgas en meer dan 5.000 ballonnen. Dat is de vangst van politiezone Mechelen-Willebroek toen ze gisteravond een Nederlandse bestelwagen controleerde. De 25-jarige bestuurder had zich foutief geparkeerd, waarop de politie hem in het vizier kreeg. Omdat het verhaal van de bestuurder eerder onsamenhangend leek, besloten de agenten om het voertuig ook te controleren. “ Hij zou op doortocht naar Frankrijk zijn en wou even in Mechelen genieten van de schaduw”, aldus de politie.