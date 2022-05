Meer Limburgse boswachters kampen met burn-outs: “Besparingen en te veel administratief werk wegen door”

Zo’n 40 procent van de Vlaamse natuur ligt in Limburg, maar het percentage boswachters in Limburg ligt lager. Door besparingen zijn er 24 boswachters minder dan een aantal jaar geleden. Ze krijgen hun werk niet meer volledig uitgevoerd. Het wordt tijd dat er verandering komt, zegt een boswachter uit Noord-Limburg: “Ik merk in mijn onmiddellijke omgeving dat er heel wat collega's uitvallen en andere wegen gaan op zoeken. Er is dus wel degelijk een probleem. We worden voor 1.001 zaken gevraagd, en we zouden eigenlijk met het beheer moeten bezig zijn. De daarbij horende administratie begint zwaar door te wegen.”