Nieuwe club 'LIFT' opent dit najaar in Brussel: "Willen grootste nachtclub van Europa worden"

Voor geluidsoverlast moeten buren geen schrik hebben. "We zitten hier in een industriële zone, waar minder omwonenden zijn". De club liet ook betonnen muren en geblindeerde veiligheidsdeuren installeren om eventuele geluidshinder zo veel mogelijk te beperken. Omdat de club buiten het centrum ligt, worden shuttlesbussen ingezet die over de hele hoofdstad zullen rijden. "Mobiliteit is dus geen probleem", zegt De Ryck. De club gaat ook samen werken met een autobedrijf om een luxe-service aan te bieden voor VIPS en klanten van grote hotelketens.