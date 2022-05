Nieuwe tegenvaller voor voedselprijzen nu India tarwe-export stopzet: "Nog heel 2022 stijgende prijzen"

Dat de prijzen stijgen, ook de voedselprijzen, is al langer duidelijk. Dat heeft voor een groot deel te maken met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, beide belangrijke spelers op de graanmarkt. "Zij zijn grote bevoorraders van graan in onder meer het Midden-Oosten en Afrika, legt Xavier Gellynck uit, professor landbouw- en voedingseconomie aan de UGent, in "VRT NWS Live". "Die bevoorrading is door het conflict onder druk komen te staan. India had aangeboden om in de bres te springen."