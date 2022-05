Slechts 1 op de 3 West-Vlaamse fietssnelwegen gerealiseerd, de rest is onveilig of onbestaande

De F32 ligt tussen Roeselare en Brugge en is één van de vele fietssnelwegen waaraan gewerkt wordt in onze provincie. Op termijn krijgen alle fietssnelwegen vloerstickers en verkeersborden in de huisstijl van de fietssnelweg: de blauwe driehoek met afgeronde hoeken, met daarin de letter F en het nummer van de fietssnelweg. West-Vlaanderen kent een netwerk van fietssnelwegen van zo’n 570 km lang. “Alleen, dat netwerk bestaat voorlopig alleen op kaart, want slechts 1 op de 3 is maar effectief gerealiseerd”, aldus Vanlerberghe. “Er ligt nog heel wat werk op de plank en het zou eigenlijk sneller mogen. Maar de aanleg van een fietssnelweg, een minstens 4 meter brede betonnen strook kost veel geld: 500.000 euro per kilometer zonder bruggen en tunnels. Verschillende beleidsniveaus moeten daarom hun inbreng doen.”