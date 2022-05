Nog nooit zoveel vacatures voor jobstudenten in Limburg

Op de arbeidsmarkt staan 13 procent meer vacatures klaar voor jobstudenten in vergelijking met de periode voor de coronapandemie. "De cijfers zijn aardig hoog, en het is niet altijd even duidelijk om genoeg studenten te vinden die de jobs kunnen invullen", begint CEO van het Limburgse HR-bedrijf Umani Group. "Dat ligt niet aan de studenten, er is een structureel tekort aan arbeidskrachten."