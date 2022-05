"50 doden en meer dan 1,2 miljoen coronabesmettingen" in Noord-Korea, Kim Jong-un zet het leger in

Meer dan twee jaar na het begin van de coronapandemie heeft het Noord-Koreaanse regime afgelopen week voor het eerst toegegeven dat het met een zware corona-uitbraak te kampen heeft. Leider Kim Jong-un verscheen ook voor de eerste keer met een mondmasker op de televisie.

Volgens cijfers die de overheid heeft vrijgegeven zijn er al 1.213.550 coronabesmettingen geregistreerd sinds de eerste gevallen eind vorige maand aan het licht kwamen. Een kanttekening daarbij is dat de overheid het niet over coronabesmettingen of covid heeft, maar het woord "koorts" gebruikt. Ongeveer de helft van die mensen is al hersteld, de andere helft wordt nog behandeld. Er zouden volgens diezelfde cijfers ook al 50 mensen overleden zijn.