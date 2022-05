Oekraïense troepen die Charkov verdedigen, "opgerukt tot aan Russische grens"

Het Russische leger focust zich intussen vooral op het uiterste oosten van Oekraïne, de zogenoemde Donbas-regio. Ondanks enkele opvallende verliezen midden vorige week, slaagden de Russen erin de stad Severodonetsk, in de provincie Loegansk, langs drie kanten te omsingelen. Als ze die stad kunnen innemen, zouden ze zo goed als de hele provincie controleren.

De voorbije uren werd echter vooral de provincie Donetsk aangevallen, die samen met Loegansk de Donbas-regio vormt. Op verschillende plaatsen zijn militaire en burgerlijke doelwitten bestookt, laat het Oekraïense leger weten. Zowat 15 procent van die provincie is nog in Oekraïense handen.

Helemaal in het zuiden van Donetsk ligt de havenstad Marioepol. Ook die is opnieuw bestookt met artillerie en luchtaanvallen, met name het industriële Azovstal-complex. Het is de enige plek in de stad die nog in handen is van het Oekraïense leger. Daar zouden zich nog enkele honderden militairen verschansen. Volgens hun vrouwen raakt de voorraad eten en water in de fabriek stilaan op.