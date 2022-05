Gentse schoolmuseum wil niet verhuizen naar nieuwe locatie: "Dossier zit muurvast"

Iedereen die in Gent en omstreken is opgegroeid heeft wel eens een bezoek gebracht aan de "School van Toen". Het is een museum in het centrum van de stad dat toont hoe het onderwijs ongeveer een eeuw geleden georganiseerd werd. Er is, onder meer, een oude klas nagebouwd en er valt ook heel wat oud didactisch materiaal te zien. Het museum huist in een schoolgebouw dat aan renovatie toe is. De stad wil het gebouw opnieuw als school invullen, de vrijwilligers willen er blijven met hun collectie. Al weken wordt er onderhandeld, maar de vzw wil niet ingaan op het voorstel van de stad om te verhuizen naar een andere locatie.