Heilig Bloedprocessie in Brugge heeft ruimere kostuums nodig: "Nieuwe generatie figuranten is groter en breder"

De Heilig Bloedprocessie in Brugge trekt op donderdag 26 mei voor het eerst in bijna drie jaar nog eens door de stad. In totaal zullen meer dan 1700 figuranten Bijbelse verhalen uitbeelden. Het publiek kijkt toe vanuit tribunes. Voor deze nieuwe editie zijn 452 nieuwe kostuums gemaakt. "En daarbij viel op dat we anders moesten redeneren over de maten", zegt coördinator Matthieu Clarysse. "We merken dat figuranten van 12, 13 of 14 jaar soms opvallend groot zijn en de schoenmaten 45 en 46 zijn ook niet meer uitzonderlijk.