Parket Limburg gaat gsm-gebruik achter het stuur streng bestraffen: rijbewijs 8 dagen kwijt

“Los van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs staat er een boete op van 174 euro omdat het een derdegraads overtreding is, maar in dit geval gaan we de bestuurder dagvaarden”, zegt Anja De Schutter van het parket Limburg. “In principe gaan we nu voor een onmiddellijke intrekking van 8 dagen. Dat betekent dat het alleen om gsm-gebruik achter het stuur gaat. Als het samenvalt met andere inbreuken waarvoor we het rijbewijs intrekken, zal het 15 dagen zijn.”