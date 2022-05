Pastoor van Ternat doet mee aan wielerkoers voor priesters: ”Voor de laatste werd het meest gejuicht”

Tijdens het kampioenschap wielrennen dragen de priesters gewone wielertruitjes. “Niemand was in een religieus habijt, maar vroeger gebeurde dat wel eens. Sommigen droegen wel wielertruitjes van hun bisdom of hun congregatie. Het was competitief, maar tegelijkertijd was het ook een broederlijk gebeuren. Er wordt voor iedereen geapplaudisseerd, maar vooral voor de laatste. Dat was een priester van 81 jaar.”

Priester Chris eindigde trouwens 20ste in de wegrit, een mooi resultaat op een totaal van 70 deelnemers.