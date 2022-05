Politie houdt morgen en overmorgen eerste nationale actie tegen afleiding achter het stuur

De gsm in een -correct geplaatste- houder is de enige aanvaardbare manier om het toestel (bijvoorbeeld als gps) te gebruiken tijdens het rijden. Dat is sinds kort ook bij wet bepaald. Regelmatig een blik werpen op een gsm-toestel dat op de passagierszetel ligt, is dus verboden. De bestuurder moet altijd in staat zijn om de volledige controle over het voertuig te behouden. Het foutieve gebruik ervan achter het stuur is een overtreding in de derde graad, waar een boete van 174 euro op staat.