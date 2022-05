PS wil koopkracht middenklasse verhogen met lager energietarief en minder belastingen

PS-voorzitter Paul Magnette wees erop dat niet iedereen de hoge inflatie en energieprijzen even sterk voelt. Door de maatregelen die de regering reeds genomen heeft, zijn de laagste inkomens redelijk beschermd, terwijl ook de hoogste inkomens weinig voelen. Maar de middenklasse, die niet in aanmerking komt voor de structurele maatregelen, is onvoldoende beschermd.