Benzine stijgt naar recordprijs in België: is het de moeite om in een buurland te gaan tanken?

In Frankrijk is de prijsvorming in principe vrij. Er zijn verschillen per departement en regio. “In de regel geldt: hoe dichter tankstations bij elkaar liggen, hoe lager de prijzen zijn, gewoon door de concurrentie. In dunbevolkte gebieden of op snelwegtrajecten met weinig stations liggen ze hoger omdat automobilisten vaak geen ander alternatief hebben dan om daar te tanken,” zegt Maarten Matienko van VAB.

De actuele benzineprijzen op de snelweg kunnen best hoog zijn. Zo betaal je op de A1 van Lille naar Parijs in het station van Phalempin momenteel 2,076 euro per liter, meer dus dan in België. Op de A16 in Duinkerke (richting Calais) loopt de prijs zelfs op tot 2,119 euro. De pompuitbaters recupereren zo deels de hoge concessieprijzen die ze aan de Franse beheerder van de snelweg moeten uitkeren.