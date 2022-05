Spectaculair ongeval in Schaarbeek: chauffeur probeert aan politie te ontkomen en botst tegen gevel school

Een patrouille merkte de wagen zondagnamiddag rond 15.00 uur op in de Navezwijk in Schaarbeek toen het voertuig te snel reed en van links naar rechts slingerde. De agenten wilden het voertuig controleren maar de bestuurder nam de vlucht. “Een van onze patrouilles was in de Navezwijk aanwezig in het kader van ons Beveiligingsactieplan”, zegt woordvoerster Audrey Dereymaeker van de zone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-Ten-Node). “Onze mensen merkten een voertuig op dat te snel reed en zigzagde over de weg. De patrouille wilde de bestuurder controleren, maar die sloeg op de vlucht. In de Verwéestraat beëindigde hij zijn vlucht op een geparkeerd voertuig tegen de gevel van een school, die geen schade opliep.”