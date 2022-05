Staatsbons keren na drie jaar terug

Met de staatsbon haalt de schatkist traditiegetrouw geld op bij particulieren voor de financiering van de overheidsschuld. In het verleden werden een viertal keer per jaar staatsbons uitgegeven.

Het succes van de bons werd vooral bepaald door het verschil tussen de aangeboden rente en de rente op spaarrekeningen. Zo was in 2011 een staatsbon met 4 procent rente een groot succes. Toenmalig premier Yves Leterme had de Belgen opgeroepen om staatsbons te kopen. De schatkist haalde er een recordbedrag van 5,7 miljard mee op.

Maar door de dalende rentes van de afgelopen jaren was er steeds minder interesse voor de bons, de laatste uitgifte dateert intussen van maart 2019. Een staatsbon met een looptijd van tien jaar had toen een rentevoet van 0,55 procent en bracht net geen 4 miljoen euro in het laatje van de overheid.