Stad Antwerpen gaat water aanvoeren om droogte in de vijver van het Stadspark op te lossen

Het is een probleem dat al jaren aansleept. Het water in de vijver van het Stadspark staat vaak erg laag. Dat komt onder meer door de verandering van het klimaat maar ook door de vele werven in de stad. Het grondwater dat daar wordt opgepompt, komt vaak niet terug in de bodem terecht. Er zal nu water worden aangevoerd van aan het administratief centrum Den Bell op het Zuid. Daarvoor worden er de komende maanden leidingen aangelegd. Het water komt van een grote werf aan Den Bell. In de buurt zit sowieso veel water in de grond. Dus als de werf weg is, zou er nog genoeg water zijn om naar het Stadspark te brengen. Vlak voor het water in de vijver komt, wordt het gezuiverd. Er komt ook een plan om water van werven in de buurt van het Stadspark af te leiden naar de vijver. Het is de bedoeling om het waterpeil in de vijver van het Antwerpse Stadspark op 2,5 meter te krijgen.