Trammuseum in Sint-Pieters-Woluwe viert 40e verjaardag met rondritten op historische voertuigen 

Het hoogtepunt van deze jubileumzondag is de terugkeer van de stoomtram in de straten van Brussel. Het voertuig dateert uit 1890 en kreeg de naam Lucie. In 1891 verliet de tram onze hoofdstad voorgoed. "De terugkeer van de stoomlocomotief is een uitzonderlijke gebeurtenis" meent Renaud de Saint Moulin, "want het is de eerste keer in 140 jaar tijd dat Lucie weer door Brussel zal rijden." De stoomtram rijdt op een gedeelte van lijn 8, voor het kasteel Malou, in Sint-Lambrechts-Woluwe, tussen de haltes Voot en Woluwe Shopping.