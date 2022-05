In de Weggevoerdenstraat in Aalst is rond 11 uur een zwaar ongeval gebeurd. Twee personen werden aangereden door een bestelwagen met postpakketjes.

De hulpdiensten zijn massaal ter plekke en de straat is afgesloten voor alle verkeer. Hoe het ongeval is gebeurd en hoe de slachtoffers het stellen, is nog niet duidelijk.