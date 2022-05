Veertig maanden cel voor nepagent die zes slachtoffers beroofde

De man werd op 19 januari gearresteerd. Hij had een naamkaartje met het logo van de politiezone Antwerpen op zak en bekende dat hij zich als politieman had uitgegeven. De spullen die hij afhandig had gemaakt, verkocht hij verder. Hij had ook een harde schijf bij zich die een dag eerder uit een studentenkot werd gestolen.

De man heeft een gevuld strafblad en zat van augustus 2016 tot augustus 2021 in de gevangenis. Hij had na zijn vrijlating geen netwerk meer om op terug te vallen en kampte met financiële problemen, waardoor hij de feiten gepleegd had. Hij betuigde zijn spijt aan de drie slachtoffers die zich burgerlijke partij hadden gesteld en vertelde de rechtbank dat hij zich aan het herpakken is. Hij moet zijn slachtoffers 3.769 euro aan schadevergoedingen betalen. Het naamkaartje werd verbeurd verklaard.