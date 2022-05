Verschillende personen neergeschoten in kerk in California, zeker één dodelijk slachtoffer

Het schietincident vond plaats in de namiddag, lokale tijd, in het stadje Laguna Woods - 70 kilometer ten zuidwesten van Los Angeles. Een slachtoffer stierf ter plaatse, zegt de politie. Vier anderen werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon raakte lichtgewond.

De schutter is een zestiger van Aziatische afkomst. De slachtoffers hebben allemaal een Taiwanese achtergrond. Laguna Woods is een stadje dat gebouwd werd voor de ouder wordende Aziatische bevolking van California - meer dan 80% van de inwoners is ouder dan 60.

De parochianen hielden op het moment van de aanslag een lunch in de kerk, na de kerkdienst. Ze konden zelf de schutter overmeesteren, namen hem zijn twee handwapens af en bonden zijn benen samen met een verlengsnoer. De sheriff van Orange County prijst de gelovigen om hun heldenmoed: "Ze hebben door hun snelle reactie zeker erger kunnen voorkomen."

Zaterdag nog had een schutter in een supermarkt in Buffalo, in de Amerikaanse staat New York, het vuur geopend en zeker zes personen doodgeschoten. De politie gaat uit van een racistisch motief. Het land reageerde geschokt op de feiten. De Amerikaanse president Joe Biden zal morgen (dinsdag) een bezoek brengen aan Buffalo om samen met de nabestaanden te rouwen.