Vier brandweerkorpsen bestrijden veenbrand in Lanaken

De veenbrand is gisteravond ontstaan in de bossen op de Bessemerberg. De brandweer ging er het vuur bestrijden, maar vanmorgen is het vuur dan weer opgeflakkerd. De brandweerkorpsen van Lanaken, Maasmechelen, Genk en Bilzen zijn al de hele dag ter plaatse om de grond zo nat mogelijk te maken.

Er is geen gevaar voor omwonenden, verzekert burgemeester Marino Keulen. Er is ook geen aanwijzing dat het om kwaad opzet gaat, zo besluit hij.