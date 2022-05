Week van de Korte Keten: provincie Antwerpen wil weten wie de kopers zijn, en wanneer, waar en wat ze kopen in hun buurt

Radio 2 in Antwerpen trok vanmiddag zelf naar plukboerderij Zinckval in Schelle. Dat is een zogenoemde CSA-boerderij, wat staat voor Community Supported Agriculture. Daar kopen klanten een aandeel per persoon. In ruil daarvoor kunnen ze het hele jaar door zelf de groenten, het fruit of de kruiden gaan oogsten die rijp zijn en die ze nodig hebben.

Via de website van de CSA kan je nagaan of er ook zo'n CSA-boerderij bij jou in de buurt is.