Vanmiddag kans op onweersbuien, maar op veel plaatsen blijft het kurkdroog

Na een zonovergoten zondag, wordt het vandaag wisselend bewolkt. Al blijven de temperaturen aangenaam, met maxima tussen de 19 aan de kust en 25 graden in het binnenland.

Terwijl het op vele plaatsen droog blijft, kunnen er in de loop van de namiddag van de middag lokaal buien en zelfs onweersbuien vallen. VRT-weerman Frank Deboosere benadrukt dat het om een kans op buien gaat.

“De grootste kans op een bui is in het noordoosten van het land, de Kempen en Limburg. Daar is de kans op een eventueel onweer ook het grootst. Maar op vele plaatsen zal het ook vanmiddag kurkdroog blijven”, herhaalt Deboosere.