Wouter Van Tornout uit Deinze zat achter de drums tijdens optreden Mika op Eurovisiesongfestival

Jaren geleden begon Wouter Van Tornout als drummer bij de begeleidingsband van Miguel Wiels. "Daardoor heb ik heel wat nationale en internationale artiesten begeleid bij tv-optredens in België en Nederland. Mika was een vaak terugkerende gast, en bij een tv-optreden bij Paul De Leeuw in Nederland in 2015 zijn we na de repetitie aan de praat geraakt. Hij vertelde dat hij constant op zoek was naar nieuwe muzikanten om mee te spelen en vroeg me of in interesse had. Ik heb natuurlijk niet neen gezegd!"