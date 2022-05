Zes leerlingen van Sint-Pieterscollege in Leuven zijn “Mini-onderneming van het Jaar” met gerecycleerde skateboards 

Jarne en zijn vriend Seppe, die mee in de mini-onderneming zit, zijn zelf fervente skaters. “Als je skateboard kapot is, wordt daar vaak niets meer mee gedaan. Het blijft aan de kant liggen of wordt weggegooid. We vonden dat jammer en zo zijn we op het idee gekomen om daar iets mee te doen.” Met de prijs van "Mini-Onderneming van het Jaar" zijn ze dan ook erg tevreden. “We zijn superblij. We hadden het gehoopt maar niet verwacht want de concurrentie was supergoed", zegt Jarne.

De ringen worden in een winkel in Leuven verkocht, maar ook via de website van “7 Layers”. In juli mogen de jongeren ons land gaan vertegenwoordigen op de Europese finale voor jonge ondernemers in de Estse hoofdstad Tallinn.