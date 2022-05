Zes maanden na klimaattop in Glasgow: "Falen zou monsterlijke daad van zelfpijniging zijn"

“De crisis zou onze vastberadenheid moeten verhogen, niet verminderen”, zo klonk het. En, verwijzend naar de oorlog in Oekraïne: “Klimaatzekerheid is energiezekerheid. We moeten komaf maken met onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen”. Volgens Sharma heeft de oorlog “verwoestend duidelijk gemaakt hoe noodzakelijk het is dat we dat doen, en wel nu meteen”.