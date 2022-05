Zwemmen in Blaarmeersen Gent blijft verboden tot eind mei ondanks zomertemperaturen: "Te gevaarlijk"

"Het nieuwe seizoen start pas op woensdag 25 mei. Tot dan blijft het verboden om te zwemmen in de Blaarmeersen", zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). "Volgens de uitbater van het domein, Farys, is de watertemperatuur ook nog gevaarlijk laag. Afgelopen weekend is er nog een jonge man onwel geworden en afgevoerd", verklaart De Clercq. Meerderheidspartijen Groen en Vooruit kunnen zich niet helemaal vinden in die redenering. "Op andere plaatsen in Vlaanderen mag wel al gezwommen worden, het lijkt me sterk dat de situatie in Gent zo sterk zou verschillen."